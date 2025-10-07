Ballando con le stelle | Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli arriva la replica

Uno scontro infuocato quello che c'è stato nella seconda puntata tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: la giornalista è stata accusata di mostrare poca sensibilità nei confronti del cane dell'attrice che su Instagram poi si è sfogata con parole dure. Ben presto è arrivata la replica della giornalista: "Usufruite del bonus cultura e comprate un libro di analisi del testo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ballando stelle nancy brilliBallando con le Stelle, Nancy Brilli reagisce durissima alle parole di Selvaggia Lucarelli: "Ti darei un cazzotto" - Lo scontro tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli, andato in scena durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, ha continuato a far parlare anche dopo la diretta, spostandosi sui profili social ... Riporta comingsoon.it

ballando stelle nancy brilliBallando Con Le Stelle, Nancy Brilli “danza con rabbia”. E si commuove - A Ballando Nancy Brilli piange per la cagnolina Margot, poi si rialza: un jive grintoso, l’affetto del pubblico e un confronto con la giuria ... dilei.it scrive

