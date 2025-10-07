BALLANDO CON LE STELLE | CAMBIA TUTTO PER LA NAZIONALE LA STRATEGIA RAI-CARLUCCI
Archiviato il successo auditel e social della seconda puntata di Ballando con le Stelle, l’attesa è per sabato 11 ottobre quando lo show di Milly Carlucci andrà in onda subito dopo Estonia-Italia. Il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, finirà intorno alle 22:45 e al fischio finale della partita partirà immediatamente l’iconico dance show diretto e condotto da Milly Carlucci. La Rai ha deciso infatti di fare una concorrenza serrata a Mediaset, come giusto e doveroso che sia ma per “strani” motivi non sempre è stato fatto. Si torna al passato, rispondendo colpo su colpo a Canale 5. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci
Ballando con le stelle. . Riavvolgiamo il nastro Gli highlights, le clip e la seconda puntata integrale sono disponibili su #RaiPlay! https://bit.ly/BallandoConLeStelle-Highlights #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Le pagelle della seconda puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Francesca Fialdini si conferma al vertice - Francesca Fialdini domina la classifica anche nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2025. Riporta iodonna.it
Ballando con le Stelle 2025, seconda puntata: Fialdini e Pernice battono ancora tutti - Ballando con le Stelle 2025, seconda puntata di sabato 4 ottobre: esibizioni, voti e classifica. Da davidemaggio.it