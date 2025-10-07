BALLANDO CON LE STELLE | CAMBIA TUTTO PER LA NAZIONALE LA STRATEGIA RAI-CARLUCCI
Archiviato il successo auditel e social della seconda puntata di Ballando con le Stelle, l’attesa è per sabato 11 ottobre quando lo show di Milly Carlucci andrà in onda subito dopo Estonia-Italia. Il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, finirà intorno alle 22:45 e al fischio finale della partita partirà immediatamente l’iconico dance show diretto e condotto da Milly Carlucci. La Rai ha deciso infatti di fare una concorrenza serrata a Mediaset, come giusto e doveroso che sia ma per “strani” motivi non sempre è stato fatto. Si torna al passato, rispondendo colpo su colpo a Canale 5. 🔗 Leggi su Bubinoblog
