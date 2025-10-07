Ballando con le stelle cambia orario la puntata di sabato in onda dopo la partita Estonia-Italia

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le stelle cambia orario per sabato 11 ottobre. Lo show danzante di Rai1 andrà in onda alle ore 22:45 subito dopo la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio tra Estonia ed Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci

ballando stelle cambia orarioBallando con le stelle cambia ora, la puntata di sabato in onda dopo la partita Italia-Estonia - Lo show danzante di Rai1 andrà in onda alle ore 22:45 subito dopo la partita di qualificazione ... Segnala fanpage.it

ballando stelle cambia orarioBallando con le Stelle cambia orario - Rai 1 ha attuato delle modifiche al sabato sera: dal 4 ottobre Affari Tuoi farà ritorno prima di Ballando con le Stelle, che inizierà invece alle 21:30. Si legge su novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Cambia Orario