Baldini | Camarda? Mi ha chiamato dopo il forfait per chiedermi un' altra possibilità

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il c.t. degli Azzurrini racconta un retroscena sull'attaccante giallorosso, tornato in lista dopo aver rinunciato alla prima convocazione per commozione celebrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

