Baldini | Camarda è un ragazzo straordinario Sta dimostrando il suo valore

Silvio Baldini, CT della Nazionale U21, ha parlato di Francesco Camarda, di proprietà del Milan e ora in prestito al Lecce, durante la conferenza stampa che precede gli impegni degli Azzurrini contro Svezia e Armenia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

