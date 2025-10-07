Baiocchi e il dopo voto | Ora puntiamo al Comune Ma niente Opa da fuori

Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia), è vero che nel riconteggio dei voti la distanza tra lei e Nicola Barbieri si è ridotta rispetto ai 26 voti iniziali? "Sì, la differenza è di 16 voti". Quindi per 16 voti lei non è entrato in consiglio regionale. Ma ci mette la mano sul fuoco che entrerà, visto che Baldelli sarà confermanto in giunta? "Me lo auguro, ma sono decisioni che spettano ad Acquaroli, nel quale ripongo massima fiducia". Scontato che il risultato complessivo, invece, la soddisfi. "Sì, da coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia mi soddisfa molto. I numeri di Pesaro-Urbino sono importanti, determinanti per la vittoria della coalizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

