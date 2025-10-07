Baiocchi e il dopo voto | Ora puntiamo al Comune Ma niente Opa da fuori
Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia), è vero che nel riconteggio dei voti la distanza tra lei e Nicola Barbieri si è ridotta rispetto ai 26 voti iniziali? "Sì, la differenza è di 16 voti". Quindi per 16 voti lei non è entrato in consiglio regionale. Ma ci mette la mano sul fuoco che entrerà, visto che Baldelli sarà confermanto in giunta? "Me lo auguro, ma sono decisioni che spettano ad Acquaroli, nel quale ripongo massima fiducia". Scontato che il risultato complessivo, invece, la soddisfi. "Sì, da coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia mi soddisfa molto. I numeri di Pesaro-Urbino sono importanti, determinanti per la vittoria della coalizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: baiocchi - dopo
Rossini TV. . DOPO IL VOTO, BAIOCCHI: "RISULTATO STORICO PER FRATELLI D'ITALIA SU PESARO-URBINO" Vai su Facebook
Baiocchi e il dopo voto: "Ora puntiamo al Comune. Ma niente Opa da fuori" - Però gli lancia un messaggio: "Le scelte su Pesaro toccano a noi e agli alleati". Segnala ilrestodelcarlino.it
Ecco i sette eletti della provincia. Baiocchi, beffa all’ultimo seggio. Pesaro è la grande sconfitta - Sorpasso finale in Fratelli d’Italia: Barbieri supera di 26 voti il segretario provinciale dei meloniani. Da msn.com