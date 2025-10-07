Bagnaia torna nell’incubo la Ferrari ci rimane
Singapore e Indonesia da incubo per Ferrari e Bagnaia Russell vince, Marquez KO, Bezzecchi show! Nella puntata di oggi analizziamo a fondo il Gran Premio di Singapore di Formula 1 2025, dominato da George Russell, con Max Verstappen sempre più vicino alle McLaren e una Ferrari ancora in piena crisi. Un weekend da dimenticare per il Cavallino, tra errori e mancanza di ritmo. Nella seconda parte ci spostiamo sul Gran Premio di Indonesia di MotoGP, segnato dal grave infortunio di Marc Marquez, dal trionfo di Marco Bezzecchi e di Fermin Aldeguer, ma soprattutto dal crollo di Pecco Bagnaia, nuovamente in difficoltà con una Ducati GP25 che sembra ingestibile. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: bagnaia - torna
Francesco Bagnaia torna a ruggire e conquista le pole-position a Motegi! 3° Marc Marquez
Motogp, in Giappone torna a rombare la Ducati di Bagnaia: pole davanti a Mir e Marc Marquez
MotoGP Giappone, Bagnaia torna a vincere una gara sprint. Marc Marquez secondo è a un passo dal Mondiale
#MotoGP, #Bezzecchi in pole. #Bagnaia torna indietro - #IndonesianGP #sportpress24 - facebook.com Vai su Facebook
Marc Marquez campione del mondo MotoGp, in Giappone torna alla vittoria Bagnaia - X Vai su X