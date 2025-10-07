A Colle di Val d’Elsa, la tradizione non si celebra: si vive, si respira e, soprattutto, si gusta. La terza edizione di Bada che Gota, con un’affluenza di pubblico da grandi occasioni, consolida l’evento come uno tra gli appuntamenti gastronomici più amati della Toscana. Con oltre 5.000 presenze, il centro storico di Colle di Val d’Elsa, nella giornata di domenica, si è animato, trasformandosi in un palcoscenico di sapori, tradizioni e convivialità. Le vie e le piazze del centro storico hanno accolto amanti del gusto e visitatori in una giornata che ha celebrato la Gota cotta, salume tipico toscano, originario di Colle di Val d’Elsa preparato con la guancia (o "gota") del maiale, lessata e speziata e vera eccellenza gastronomica del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Bada che Gota‘: numeri record. Nel centro storico di Colle Val d’Elsa registrate oltre 5mila presenze