Back to Cult | Il classico Quei Bravi Ragazzi torna al cinema
Anche a novembre torna Back to Cult, l’appuntamento con i grandi classici del passato di Nexo Studios: il prossimo cult sarà Quei Bravi Ragazzi. In occasione del 35° anniversario dell’uscita al cinema di Quei Bravi Ragazzi, Nexo Studios riproporrà nelle sale italiane il capolavoro diretto da Martin Scorsese il 17, 18 e 19 novembre 2025. Il film di Scorsese è un classico intramontabile, capace di affascinare e sconvolgere gli spettatori di ogni epoca. L’elenco delle sale che parteciperanno all’evento sarà disponibile a breve su nexostudios.it e le prevendite apriranno a partire dal 17 ottobre. Quei Bravi Ragazzi, un classico senza tempo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: back - cult
IN TV || Fra il divertente "Tre uomini e una gamba" di Aldo, Giovanni e Giacomo, il cult western "Rio Lobo" di Howard Hawks e il secondo capitolo della Back to the Future Trilogy non si può negare che stavolta la prima serata presenti bei film. Anche oggi però - facebook.com Vai su Facebook
Back to Cult a Romics35 Grandi film da festeggiare in sala: Top Gun, Ritorno al Futuro, ParaNorman e Frankenstein Junior. In collaborazione con @nexostudiosit. Intervengono: Max Giovagnoli, Luca Ruocco e Antonio Bracco. #Romics35 #BackToCult #Nex - X Vai su X