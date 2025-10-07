Back to Cult | Il classico Quei Bravi Ragazzi torna al cinema

Anche a novembre torna Back to Cult, l’appuntamento con i grandi classici del passato di Nexo Studios: il prossimo cult sarà Quei Bravi Ragazzi. In occasione del 35° anniversario dell’uscita al cinema di Quei Bravi Ragazzi, Nexo Studios riproporrà nelle sale italiane il capolavoro diretto da Martin Scorsese il 17, 18 e 19 novembre 2025. Il film di Scorsese è un classico intramontabile, capace di affascinare e sconvolgere gli spettatori di ogni epoca. L’elenco delle sale che parteciperanno all’evento sarà disponibile a breve su nexostudios.it e le prevendite apriranno a partire dal 17 ottobre. Quei Bravi Ragazzi, un classico senza tempo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

