Una giornata intensa, ricca di emozioni; di quelle che rimangono nei ricordi dei protagonisti, di chi ha vissuto momenti densi di sensazioni positive. Il primo giorno di raduno dei ragazzi di Gattuso è stato scandito dall'Azzurri Partner Day, il tradizionale incontro che la Figc promuove con l'obiettivo di rafforzare il legame esistente con le aziende che sostengono le Nazionali italiane di calcio. È stata anche un'occasione di confronto sulle rispettive strategie, tra sorrisi e momenti vissuti insieme, come una squadra. ''L'Azzurri Partner Day - ha sottolineato il Chief Revenue Officer della Figc, Giovanni Valentini - è evento esclusivo, ormai un appuntamento costante sul calendario, che la Federazione organizza per far vivere una giornata speciale a tutti i nostri partner commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Azzurri Partner Day, a Covercano una giornata con le aziende che sostengono le Nazionali