Avvocato mi ascolti Garlasco Massimo Giletti furia con De Rensis | scontro in tv

La nuova puntata de Lo Stato delle Cose, andata in onda lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Rai 3 e condotta da Massimo Giletti, ha riportato al centro del dibattito uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi vent’anni: il delitto di Garlasco. La trasmissione ha affrontato le piste principali dell’omicidio di Chiara Poggi, ancora oggi avvolto da dubbi e sospetti. Ospiti della serata, collegati in video, gli avvocati Antonio De Rensis e Massimo Lovati, legali rispettivamente di Alberto Stasi e Andrea Sempio, mentre in studio era presente la giornalista Ilenia Petracalvina, da anni impegnata nel seguire ogni sviluppo del caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

