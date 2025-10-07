Avviso ai pensionati | l’Inps ricorda l’obbligo annuale di dichiarazione per aliquote e detrazioni

L’Inps torna a richiamare l’attenzione dei pensionati su un adempimento spesso sottovalutato ma essenziale per evitare conguagli fiscali indesiderati. Con il messaggio n. 2916 del 2025, pubblicato sul portale istituzionale, l’Istituto ha ricordato che la richiesta di applicazione della maggiore aliquota o la rinuncia – totale o parziale – alle detrazioni d’imposta deve essere presentata ogni anno. Per l’anno fiscale 2026, le dichiarazioni potranno essere inviate a partire dal 15 ottobre 2025 attraverso il servizio online dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

