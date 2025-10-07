Avvicina una ragazza di 20 anni alla fermata del bus e poi si abbassa i pantaloni mostrando le parti intime | denunciato 64enne

La Polizia di Stato ha denunciato ieri due persone, la prima per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità, la seconda per atti osceni in luogo pubblico in due distinti episodi.Nella mattinala di ieri, una pattuglia delle volanti ha controllato un uomo mentre transitava in Ponte Verdi in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

