AVS che disastro | brutte notizie per Fratoianni e Bonelli cos’è successo
È un risultato amaro e senza attenuanti quello di Alleanza Verdi-Sinistra (AVS): una debacle politica che segna la scomparsa della sinistra rosso-verde dai radar istituzionali della regione e che fotografa tutta la distanza tra slogan nazionali e bisogni concreti dei territori. Leggi anche: Bimbo di 6 mesi colpito da paralisi improvvisa: cosa aveva mangiato. La scoperta atroce Male AVS in Calabria: il verdetto delle urne e i numeri che fanno male. A dare la misura della sconfitta è stato anche il politologo Lorenzo Pregliasco, che su X ha scritto: «Noi Moderati chiude al 4,03%, appena 252 voti sopra la soglia di sbarramento ed elegge 2 consiglieri regionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: disastro - brutte
Il disastro a Verona in tutta la città, causato dall’inserimento degli stupidi “cassonetti intelligenti” e dalla raccolta porta a porta esasperata, tutte decisioni del Sindaco Tommasi e dell’Assessore Tommaso Ferrari (il responsabile anche del traffico impazzito per c - facebook.com Vai su Facebook
"Non è stato un disastro nonostante la brutta partenza, è comunque una top cinque. Ma stiamo salvando la situazione del weekend e guidando sopra i problemi. Il fatto che è che gli altri vanno sempre più veloci, e poi… https://gpone.com/it/2025/09/13/motogp/ - X Vai su X
Avs, 'Israele ci revoca i visti, fermano chi critica' - Come ha raccontato lo stesso leader di Sinistra italiana, l'ambasciata di Tel Aviv in Italia in mattinata ha ... Si legge su ansa.it
Avs, chiediamo a Decaro di andare avanti in Puglia - "Non chiediamo" ad Antonio Decaro "un passo indietro, ma gli faccio un appello affinché faccia un passo in avanti e vinca le elezioni insieme a noi". Lo riporta ansa.it