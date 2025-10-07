È un risultato amaro e senza attenuanti quello di Alleanza Verdi-Sinistra (AVS): una debacle politica che segna la scomparsa della sinistra rosso-verde dai radar istituzionali della regione e che fotografa tutta la distanza tra slogan nazionali e bisogni concreti dei territori. Leggi anche: Bimbo di 6 mesi colpito da paralisi improvvisa: cosa aveva mangiato. La scoperta atroce Male AVS in Calabria: il verdetto delle urne e i numeri che fanno male. A dare la misura della sconfitta è stato anche il politologo Lorenzo Pregliasco, che su X ha scritto: «Noi Moderati chiude al 4,03%, appena 252 voti sopra la soglia di sbarramento ed elegge 2 consiglieri regionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - AVS, che disastro: brutte notizie per Fratoianni e Bonelli, cos’è successo