Aveva un tappo di bottiglia incastrato nell’esofago | operato d’urgenza sta bene
Tempo di lettura: 2 minuti Un tappo di bottiglia incastrato nell’esofago, ingerito accidentalmente e rimasto inosservato per giorni. E’ l’incredibile scoperta che hanno fatto i medici del pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini della Asl Napoli 1 Centro, al termine delle visite di un uomo, Marco (nome di fantasia per la tutela della privacy), presentatosi con un dolore toracico persistente. I sintomi sembravano subito quelli di un disturbo cardiaco, lui ha riferito ai medici di un dolore retrosternale intenso, non associato a sforzo fisico né a difficoltà respiratorie. Sono stati tempestivamente effettuati gli esami cardiologici di routine, elettrocardiogramma ed enzimi cardiaci che risultano negativi, escludendo quindi una causa ischemica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
