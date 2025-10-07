Aveva un tappo di bottiglia incastrato nell’esofago | operato d’urgenza sta bene

Anteprima24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Un tappo di bottiglia incastrato nellesofago, ingerito accidentalmente e rimasto inosservato per giorni. E’ l’incredibile scoperta che hanno fatto i medici del pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini della Asl Napoli 1 Centro, al termine delle visite di un uomo, Marco (nome di fantasia per la tutela della privacy), presentatosi con un dolore toracico persistente.       I sintomi sembravano subito quelli di un disturbo cardiaco, lui ha riferito ai medici di un dolore retrosternale intenso, non associato a sforzo fisico né a difficoltà respiratorie. Sono stati tempestivamente effettuati gli esami cardiologici di routine, elettrocardiogramma ed enzimi cardiaci che risultano negativi, escludendo quindi una causa ischemica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

aveva un tappo di bottiglia incastrato nell8217esofago operato d8217urgenza sta bene

© Anteprima24.it - Aveva un tappo di bottiglia incastrato nell’esofago: operato d’urgenza, sta bene

In questa notizia si parla di: aveva - tappo

aveva tappo bottiglia incastratoAveva un tappo di bottiglia bloccato nell'esofago - Un tappo di bottiglia incastrato nell'esofago, ingerito accidentalmente e rimasto inosservato per giorni. Si legge su ansa.it

aveva tappo bottiglia incastratoUn tappo di bottiglia incastrato nell'esofago, salvato dai medici. «Pensava di avere un problema di cuore» - Un tappo di bottiglia incastrato nell'esofago, ingerito accidentalmente e rimasto inosservato per giorni. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Aveva Tappo Bottiglia Incastrato