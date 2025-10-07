Aversa si prepara a immergersi nel gusto | torna la Festa del Cioccolato

Casertanews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il profumo del cacao torna a invadere il cuore della città di Aversa. Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025, via Roma si trasformerà in una lunga vetrina di dolcezza per accogliere la settima edizione della “Festa del Cioccolato Artigianale”, organizzata con il patrocinio del Comune di Aversa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aversa - prepara

Cerca Video su questo argomento: Aversa Prepara Immergersi Gusto