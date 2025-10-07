Aversa rebus mensa dopo 25 ottobre Innocenti | Responsabilità non mia De Michele | Subito soluzione
Continua a tenere banco ad Aversa la questione mensa. Dopo il sit-in di protesta di ieri mattina, organizzato dai genitori degli studenti dei plessi 3º e 4º circolo, De Curtis, Parente e Linguiti davanti al Comune, e l’incontro successivo con il sindaco, il dirigente del settore e l’assessore competente, resta il nodo su cosa accadrà . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
