Avengers | Doomsday il Dottor Destino sarà sfigurato nel film? Lo spoiler sull' aspetto di Robert Downey Jr

Movieplayer.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un recente scoop, potremmo avere avuto conferma se il volto del villain principale del prossimo film sarà o meno fedele ai fumetti Il Dottor Destino, il villain che sarà centrale nella storia del prossimo film Marvel Studios, Avengers: Doomsday, ha fatto il suo esordio sul grande schermo nella scena post-credits de I Fantastici 4: Gli Inizi, ma non lo abbiamo mai visto in volto. Nel corso della sequenze sopracitata, infatti, vedevamo il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. solo di spalle e con la sua iconica maschera nel suo braccio sinistro mentre stava sussurrando qualcosa a Franklin Richards, il figlio di Reed Richards e Sue Storm. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

