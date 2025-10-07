Avengers | Doomsday il Dottor Destino sarà sfigurato nel film? Lo spoiler sull' aspetto di Robert Downey Jr
Secondo un recente scoop, potremmo avere avuto conferma se il volto del villain principale del prossimo film sarà o meno fedele ai fumetti Il Dottor Destino, il villain che sarà centrale nella storia del prossimo film Marvel Studios, Avengers: Doomsday, ha fatto il suo esordio sul grande schermo nella scena post-credits de I Fantastici 4: Gli Inizi, ma non lo abbiamo mai visto in volto. Nel corso della sequenze sopracitata, infatti, vedevamo il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. solo di spalle e con la sua iconica maschera nel suo braccio sinistro mentre stava sussurrando qualcosa a Franklin Richards, il figlio di Reed Richards e Sue Storm. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
