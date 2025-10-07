Avengers che non entreranno mai nel MCU | le 10 scelte impossibili

Nel corso degli ultimi diciassette anni, il Marvel Cinematic Universe (MCU) ha portato sul grande schermo molti personaggi iconici e alcuni meno noti, ampliando costantemente il suo cast di eroi. Ci sono figure dei fumetti che, per vari motivi, difficilmente vedranno mai un loro inserimento nel team cinematografico. In questo approfondimento si analizzano dieci personaggi dei fumetti Marvel che restano esclusi dalla partecipazione alle pellicole ufficiali, tra motivazioni legate a questioni legali, di coerenza narrativa o di complessità nell’introduzione. 10. ex nihilo e abyss. le possibilità mancate durante “Secret Wars”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Avengers che non entreranno mai nel MCU: le 10 scelte impossibili

In questa notizia si parla di: avengers - entreranno

Mark Ruffalo spiega come mai non è nel teaser trailer di Avengers: Doomsday - L’attore ha rassicurato i fan: Hulk resterà nel MCU e tornerà nei prossimi progetti, incluso Spider- Scrive tg24.sky.it

Avengers: Doomsday, foto anticipa incontro tra Ciclope di Marsden e un veterano del MCU? - Le riprese del tanto atteso nuovo film sono ufficialmente in corso nel Regno Unito e, come spesso ... Scrive tg24.sky.it