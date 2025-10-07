Avellino testa al derby | Biancolino spera nei recuperi
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo due giorni di riposo concessi alla squadra, l’ Avellino tornerà questo pomeriggio ad allenarsi al Partenio-Lombardi. La formazione di Raffaele Biancolino, reduce da un ottimo avvio di stagione che l’ha portata al quinto posto in classifica, ha ripreso il lavoro con concentrazione e fiducia, sotto lo sguardo attento dello staff tecnico. L’obiettivo è chiaro: arrivare al meglio al derby del 18 ottobre contro la Juve Stabia, in programma allo stadio “Menti”. Un appuntamento sempre carico di tensione e passione, con le “Vespe” reduci da un netto successo esterno per 3-0 e i Lupi desiderosi di proseguire il loro momento positivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
