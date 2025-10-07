Avellino testa al derby | Biancolino spera nei recuperi

Anteprima24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo due giorni di riposo concessi alla squadra, l’ Avellino tornerà questo pomeriggio ad allenarsi al Partenio-Lombardi. La formazione di Raffaele Biancolino, reduce da un ottimo avvio di stagione che l’ha portata al quinto posto in classifica, ha ripreso il lavoro con concentrazione e fiducia, sotto lo sguardo attento dello staff tecnico. L’obiettivo è chiaro: arrivare al meglio al derby del 18 ottobre contro la Juve Stabia, in programma allo stadio “Menti”. Un appuntamento sempre carico di tensione e passione, con le “Vespe” reduci da un netto successo esterno per 3-0 e i Lupi desiderosi di proseguire il loro momento positivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

avellino testa al derby biancolino spera nei recuperi

© Anteprima24.it - Avellino, testa al derby: Biancolino spera nei recuperi

In questa notizia si parla di: avellino - testa

Memorial Criscitiello: Lazio salva nel recupero, Avellino a testa alta

Avellino Basket se la gioca a testa alta, Napoli passa solo nel finale

Avellino, allenamenti blindati: testa al Monza

avellino testa derby biancolinoAvellino bloccato in casa dal Mantova: “ragnatela” virgiliana frena i biancoverdi - Di Fiore Carullo AVELLINO – Davanti a spalti gremiti, l’Avellino non va oltre lo 0- Da corriereirpinia.it

avellino testa derby biancolinoAvellino, Biancolino attende quattro "rinforzi" dopo la sosta - L’Avellino si gode un altro giorno di riposo e tornerà ad allenarsi domani pomeriggio in vista del derby contro la Juve Stabia, in. Riporta tuttob.com

Cerca Video su questo argomento: Avellino Testa Derby Biancolino