Avellino droga nascosta nella casa circondariale | il SAPPE elogia la Polizia Penitenziaria

Questa mattina, durante una perquisizione ordinaria effettuata presso la sezione infermeria dell’Istituto Penitenziario di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto, abilmente occultata all’interno di una plafoniera situata in una stanza abbandonata, una quantità di sostanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - droga

Hashish in tasca, bustine piene di droga a casa: pusher arrestato in piazza Kennedy ad Avellino

Shock ad Avellino: extracomunitario fermato con coltelli e droga

Carcere di Avellino, nuova emergenza sicurezza: due tentativi di ingresso droga sventati dai poliziotti

Avellino: gestivano fiumi di droga: chiuse le indagini per 32 giovani #AltavillaIrpina - facebook.com Vai su Facebook

Al colloquio in carcere con la droga nelle parti intime, scoperta dal cane Spike ad Avellino - Si era presentata in carcere per un colloquio, stava per incontrare il familiare quando il cane della Polizia Penitenziaria ha cominciato a "puntarla"; è scattata la perquisizione e gli agenti hanno ... Si legge su fanpage.it

Angri, nasconde droga nelle parti intime per portarle al marito in carcere - Nascose della droga nelle parti intime prima di entrare in carcere per un colloquio con il marito detenuto. Segnala msn.com