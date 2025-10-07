Avellino Basket proseguono gli allenamenti a Cremona in vista della sfida di domani al PalaRadi

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono gli allenamenti del Gruppo Lombardi Avellino Basket, la squadra in questi giorni si è allenata a Cremona, dove il team biancoverde sta preparando la partita in programma domani sera alle 20.30 al PalaRadi.Una scelta logistica e tecnica condivisa dallo staff societario e dallo staff. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - basket

Alessandro Grande è il nuovo playmaker dell’Avellino Basket

Avellino Basket, in regia il colpo è Grande

Avellino Basket, Zerini: “Arrivo con le più grandi ambizioni”

avellino basket proseguono allenamentiA2 - Avellino Basket si allena a Cremona in vista della gara di domani - Proseguono gli allenamenti del Gruppo Lombardi Avellino Basket, la squadra in questi giorni si è allenata a Cremona, dove il team biancoverde sta preparando la partita in programma ... Da pianetabasket.com

avellino basket proseguono allenamentiAvellino Basket, la grinta non basta: Tezenis Verona vince 98-92 - La grinta non basta: a Verona contro la Tezenis il Gruppo Lombardi Avellino Basket lotta per 40’ minuti, ma dal Pala Agsm Aim esce sconfitto con il punteggio di 98- Secondo corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Basket Proseguono Allenamenti