Avellino al Circolo della Stampa la presentazione del volume Governare le fragilità
Presentazione del volume "Governare le fragilità", di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella, edito da Mondadori. L'evento si terrà venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II, n.6. La discussione dei temi del libro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - circolo
Avellino, notte di tensione a Rione Parco: colpi di pistola seguiti da un incendio nei pressi di un circolo
Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della nuova stagione di RA.I.D Festivals
UISP Avellino, al Circolo della Stampa la presentazione del progetto "TranSport"
LabTv. . Presentata la tre giorni di “FestAmbiente”, appuntamento organizzato da Legambiente Avellino per parlare dei temi ambientali di più scottante attualità. Nel programma illustrato al Circolo della Stampa dal presidente Antonio Di Gisi i dibattiti su acqua - facebook.com Vai su Facebook
Avellino-Benevento, presentato il progetto “Transport” di UISP - È stato presentato questa mattina presso il circolo della stampa il progetto Transport, promosso da UISP nazionale, che punta a coinvolgere gli studenti attraverso lo sport come strumento di crescita ... Da irpiniaoggi.it
De Varti al Circolo della stampa presenta il suo ultimo libro - Chissà se nelle aspirazioni di Leopoldina De Varti c’è qualche premio letterario dello stesso prestigio. Lo riporta ilmattino.it