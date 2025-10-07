Avellino al Circolo della Stampa la presentazione del volume Governare le fragilità

Avellinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentazione del volume "Governare le fragilità", di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella, edito da Mondadori. L'evento si terrà venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II, n.6. La discussione dei temi del libro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - circolo

Avellino, notte di tensione a Rione Parco: colpi di pistola seguiti da un incendio nei pressi di un circolo

Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della nuova stagione di RA.I.D Festivals

UISP Avellino, al Circolo della Stampa la presentazione del progetto "TranSport"

avellino circolo stampa presentazioneAvellino-Benevento, presentato il progetto “Transport” di UISP - È stato presentato questa mattina presso il circolo della stampa il progetto Transport, promosso da UISP nazionale, che punta a coinvolgere gli studenti attraverso lo sport come strumento di crescita ... Da irpiniaoggi.it

De Varti al Circolo della stampa presenta il suo ultimo libro - Chissà se nelle aspirazioni di Leopoldina De Varti c’è qualche premio letterario dello stesso prestigio. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Circolo Stampa Presentazione