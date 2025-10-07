Tutti la conoscono come Camihawke ma Camilla Boniardi, classe 1990, è ormai un punto fisso nel mondo dei content creator. Ha iniziato a crearsi la sua fanbase ormai otto anni fa, e fino ad oggi l’abbiamo vista cimentarsi in tantissimi campi: la cucina, i giochi, l’oroscopo, sempre con un sorriso e con la voglia di mettersi in gioco. Ora è in tour con il suo secondo spettacolo, “Avanguardia Pura”, scritto e interpretato con Willwoosh (al secolo Guglielmo Scilla). Abbiamo parlato di lavoro, di ansie e paure, ma anche di critiche: Camilla è riuscita a farci entrare nel suo mondo. Camihawke e la sua “Avanguardia Pura”: “Con Willwoosh è come non lavorare”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

"Avanguardia Pura è fare quello che ci piace": parola di Camihawke, l'intervista