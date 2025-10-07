Autunno in montagna | come vestirsi con stile tra comfort e praticità

L’autunno in montagna è un invito a rallentare: boschi che si tingono di rosso e oro, aria frizzante e sentieri che profumano di foglie secche. Per viverlo al meglio serve l’outfit giusto, capace di unire comfort, praticità e un tocco di stile. La regola del layering. La regola del layering resta la più chic anche fuori città. Si parte da un top termico leggero, seguito da un pullover in pile o cashmere tecnico che scalda senza appesantire. A chiudere, un parka impermeabile o un piumino imbottito ultralight, da scegliere in colori autunnali come il verde muschio o il burgundy, ideali per fondersi con il paesaggio ma anche per distinguersi nelle foto di viaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

