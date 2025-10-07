Il rossetto marrone è tornato ed è più cool che mai. Dopo anni di dominio di nude, rossi e burgundy, l’autunno 2025 segna il grande ritorno di questo classico Anni Novanta. Il trend arriva dalle sfilate ma non solo. Nei mesi freddi, tutto attorno a noi richiama questo colore: le sfumature dei legni, del bosco immerso nella penombra, dei bagliori che attraversano il fogliame. Così l’atmosfera autunnale invita a indossare, anche sulle labbra, i colori della natura. Sul fronte dei rossetti e dei lipgloss, non stiamo, infatti, parlando di un marrone piatto e monotono: oggi il brown lipstick si reinventa in i nfinite sfumature, da quelle più calde a quelle più fredde, fino ai mix con sottotoni rosati o cioccolato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Autunno comanda rossetto color… Marrone