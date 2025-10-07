Autumnia 2025 torna il mercato agricolo che celebra i sapori del territorio

I profumi dell’autunno, i colori della terra ed i sapori genuini della tradizione contadina toscana tornano protagonisti nel weekend dell’8 e 9 novembre a Figline e Incisa Valdarno. In occasione della 26°edizione di Autumnia (7,8,9 novembre 2025) torna il mercato agricolo, che animerà l’area. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

