Autovelox e tutor sulle strade provinciali si parte da Teverina e Corchiano

La sicurezza prima di tutto. È questo il principio che muove palazzo Gentili nella decisione di installare nuovi autovelox e tutor fissi lungo le principali strade provinciali della Tuscia. Un intervento atteso da tempo — e, in molti casi, invocato dagli stessi cittadini — per mettere un freno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Autovelox e tutor, gli italiani in autostrada con il rischio "alta velocità"

Terni, tutor ed autovelox in Valnerina un anno dopo: “Due soluzioni bocciate. Avviati i contatti per l’audizione in Comune”

Dopo tutor e autovelox ecco il "sorpassometro". Record multe: un conto di oltre 2 miliardi per le famiglie

Un piccolo dispositivo da attaccare sul cruscotto che segnala autovelox, tutor e code in tempo reale grazie ad avvisi sonori e segnali luminosi senza distrazioni inutili alla guida: è il nuovo Tom di TomTom non è un classico navigatore GPS, nasce per offrir

Bologna, nuovi velox in modalità 'tutor' in provincia. "Prevengono gli incidenti": Bologna, 19 settembre 2025- Nuovi autovelox in modalità 'tutor' sulle Provinciali. È uno dei progetti attorno a cui ruota il Piano integrato metropolitano di…

Autovelox, l'ora della verità: parte il censimento nazionale. Cosa cambia su strade e multe dal 30 novembre - Dal 30 novembre 2025 multe valide solo con autovelox registrati: Roma e Lazio al centro del nuovo censimento nazionale.

Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove e quando saranno i controlli della velocità - I limiti di velocità a seconda delle tipologia di strada e cosa si rischia come multa e taglio dei punti patenti a non rispettarli ...