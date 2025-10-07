Autostrada A1 | incidente tra Valdichiana e Monte San Savino Coinvolti due tir tratto chiuso

I vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, 7 ottobre 2025, per un incidente stradale avvenuto lungo l'Autostrada A1 al km 379 direzione Nord L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: incidente tra Valdichiana e Monte San Savino. Coinvolti due tir, tratto chiuso

In questa notizia si parla di: autostrada - incidente

