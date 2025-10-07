Autopsia su Mamone tre indagati per la tragedia di Larderia | si indaga sulle responsabilità della morte dell’imprenditore
Si è svolta ieri, all’obitorio dell’ospedale Papardo di Messina, l’autopsia sul corpo di Raimondo Mamone, l’imprenditore di 62 anni morto il 29 settembre scorso in un tragico incidente sul lavoro a Larderia Inferiore. L’uomo, impegnato in lavori di ammodernamento tecnologico all’interno di un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
