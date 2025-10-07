Automobile abbatte il passaggio a livello paura e disagi a Bellano
Si sono vissuti attimi di grande paura a Bellano nel primo pomeriggio di oggi, quando un'auto ha sfondato la sbarra del passaggio a livello. Immediata è scattata la chiamata al 118, con l'intervento sul posto delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.Non è ancora chiaro il motivo che ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
