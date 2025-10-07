Autobus trasformati in docce mobili dignità e igiene per i senzatetto

Le strade di San Francisco sono state il punto di partenza di un’idea semplice, ma rivoluzionaria: se il cibo può viaggiare su ruote grazie ai food truck, perché non farlo anche con l’igiene personale? Da questa domanda, nel 2014, nacque Lava Mae, organizzazione no profit fondata da Doniece. 🔗 Leggi su Today.it

