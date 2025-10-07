Auto usate | aumentano i passaggi di proprietà

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati confermano un crescente ricorso al mercato dell'usato come alternativa pragmatica e sostenibile all'acquisto del nuovo. Lo conferma Tomasi Auto, concessionaria che negli anni ha deciso di puntare tutto sulle auto usate. Prezzi, tecnologia e domanda in evoluzione ridisegnano il settore automotive nel 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

auto usate aumentano i passaggi di propriet224

© Gazzetta.it - Auto usate: aumentano i passaggi di proprietà

In questa notizia si parla di: auto - usate

Auto usate con chilometri truccati. Otto richieste di patteggiamento

Auto usate, la provincia di Caserta si aggiudica il terzo posto

Auto usate, nel ravennate mercato in continua crescita. Aumenta l'interesse per i brand orientali

Auto usate, aumentano i passaggi di proprietà e calano i prezzi - La risposta, lapalissiana, arriva dal mercato dell’usato che non conosce crisi al contrario di quello di prima mano. Riporta ilsole24ore.com

Mercato delle auto usate: a dicembre 2024 crescita del 7,3% - Come segnalato da UNRAE, a dicembre 2024 il mercato delle auto usate ha registrato 454. motorionline.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Auto Usate Aumentano Passaggi