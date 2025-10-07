Auto si ribalta in viale Berenini a Salsomaggiore | 50enne ferita in ospedale
Un'auto si è ribaltata poco dopo le ore 11 di martedì 7 ottobre tra viale Berenini a Salsomaggiore. Le cause dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, sono in corso di accertamento. Sul posto l'ambulanza infermieristica e l'automedica di Fidenza. I vigili del fuoco, arrivati con una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
