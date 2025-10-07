Auto scatta il cambio gomme invernali 2025 ma occhio al fai da te

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Con l’autunno alle porte e le prime piogge già annunciate, torna d’attualità il tema del cambio gomme. "Ogni anno ci capita di incontrare automobilisti che rinviano il cambio gomme per risparmiare qualche settimana di usura. Ma basta una sola frenata d’emergenza con le gomme estive su asfalto bagnato a dimostrare quanto sia pericoloso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - scatta

Ragazzo di 21 anni privo di sensi in auto, scatta l'allarme: era ubriaco fradicio

BLOCCO TOTALE TRASPORTI: Luglio 2025, clamoroso divieto, AUTO FERME IN ITALIA I Scatta il Decreto, proibita la circolazione

RINNOVO PATENTE AUTO ADDIO: ufficiale, nuove regole rigide, scatta il protocollo, anziani a rischio, non guidano più

auto scatta cambio gommeAuto, scatta il cambio gomme invernali 2025 ma occhio al fai da te - (Adnkronos) – Con l’autunno alle porte e le prime piogge già annunciate, torna d’attualità il tema del cambio gomme. pianetagenoa1893.net scrive

auto scatta cambio gommeCAMBIO GOMME | Scatta il conto alla rovescia - Le donne guidano la rivoluzione della sicurezza stradale: è boom di check- Secondo italiachiamaitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Scatta Cambio Gomme