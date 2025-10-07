Auto di lusso rubate a Cortina ripulite in Belgio e messe in vendita a Dubai | giro d' affari di oltre 2 milioni Prese di mira le mete dei vip sgominata la banda

Auto di lusso rubate tra Cortina d'Ampezzo, Forte dei Marmi e Viareggio, le mete frequentate dai vip. Poi venivano "ripulite" ad Anversa, in Belgio e successivamente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Auto di lusso rubate a Cortina, ripulite in Belgio e messe in vendita a Dubai: giro d'affari di oltre 2 milioni. Prese di mira le mete dei vip, sgominata la banda

In questa notizia si parla di: auto - lusso

Grande Fratello, i fan vogliono regalare a Zeudi Di Palma un'auto di lusso: parte una nuova raccolta fondi

Dalle auto di lusso al carcere: imprenditore di Desenzano condannato per bancarotta e truffa aggravata, sconterà sei anni

Auto di lusso e due appartamenti: preso il grossista della droga

Auto di lusso rubate e rivendute a pezzi: smantellata rete di ricettatori tra Barletta e Cerignola, 7 misure cautelari VIDEO - X Vai su X

La crisi dell'auto occidentale tampona anche i marchi del lusso: dopo Porsche rischia il testacoda pure la britannica #AstonMartin costretta a ridurre gli investimenti e le spese e a tagliare le stime sull'anno in corso. L'articolo di Carlo Terzano - facebook.com Vai su Facebook

Auto di lusso rubate ai vip e rivendute a Dubai: i furti fra Forte dei Marmi e Cortina. «Sequestrati beni per 2 milioni di euro» - Sono queste le città (amatissime dai vip) in cui una banda di persone originarie dell’Est Europa selezionava auto di lusso ... msn.com scrive

Auto di lusso rubate a Cortina, ripulite in Belgio e messe in vendita a Dubai: giro d'affari di oltre 2 milioni. Prese di mira le mete dei vip,... - Auto di lusso rubate tra Cortina d'Ampezzo, Forte dei Marmi e Viareggio, le mete frequentate dai vip. msn.com scrive