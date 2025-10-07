Auto di lusso rubate 9 arresti e sequestro milionario | così i mezzi venivano ' ripuliti' e spediti a Dubai

Smantellata una banda dell'Est Europa responsabile di furti e riciclaggio di auto di lusso tra Italia e Spagna: 9 arresti e sequestri milionari.

Auto di lusso rubate in Italia e in Spagna, "ripulite" in Belgio e vendute negli Emirati Arabi Uniti.

Il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura, ha disposto una misura cautelare personale nei confronti di due pluripregiudicati di Cerignola, ritenuti responsabili del reato di ricettazione.