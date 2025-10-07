Auto a noleggio il settore cresce | +23,8% nel trimestre e quota di mercato al 27%

Il settore del noleggio continua a trainare la mobilità italiana. Nel terzo trimestre 2025 le immatricolazioni di auto e veicoli commerciali leggeri a noleggio sono cresciute del 23,8%, contro un mercato generale sostanzialmente stabile (+0,2%), portando la quota complessiva al 27%. Da luglio a settembre sono stati immatricolati 95.608 veicoli, di cui 77.167 autovetture (+22,7%) e 18.441 veicoli commerciali leggeri (+28,4%). Positivi tutti i segmenti: il noleggio a lungo termine cresce del 20% e consolida la sua leadership, con +17,7% per le vetture e +30,8% per i veicoli commerciali; il breve termine vola addirittura a +53,6%, grazie soprattutto alle auto (+66,7%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto a noleggio, il settore cresce: +23,8% nel trimestre e quota di mercato al 27%

In questa notizia si parla di: auto - noleggio

