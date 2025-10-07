Austria-San Marino Qualificazioni Mondiali Europa 09-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Per l’Austria la sfida casalinga contro San Marino, che va in scena all’Ernst Happel Stadion di Vienna, dovrebbe rappresentare solamente una formalità. Gli austriaci sono infatti stati fin qui impeccabili nel gruppo H con quattro vittorie su quattro e affrontano un avversario decisamente abbordabile. La selezione guidata dal ct Ralf Rangnick ha bisogno di un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: austria - marino
Austria-San Marino (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Austria-San Marino, sesta giornata Gruppo H qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla
Austria-San Marino (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
| vicino al Prater di Vienna, torna in campo la Nazionale: Biancazzuri in campo alle 20:45 all'Ernst Happel Stadion per sfidare l'Austria davanti a 42,000 spettatori! #forzasanmarino #forzatitani - facebook.com Vai su Facebook
| Cevoli e il giovanissimo Sammaritani protagonisti della conferenza stampa alla vigilia di Austria-San Marino. "Partite e stadi come questi devono darci stimoli ulteriori" - commenta il CT. ?https://fsgc.sm/it/notizia/nazionale-a-vienna-cevoli-squadre-e-stadi-c - X Vai su X
Qualificazioni Mondiali 2026: Austria-San Marino, le probabili formazioni - San Marino, sesta giornata del Gruppo H delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Lo riporta sportal.it
Nazionale di San Marino a Vienna si prepara alla sfida con l’Austria - Mister Cevoli: “Squadre e stadi come questi devono darci ulteriori stimoli” SAN MARINO - Riporta libertas.sm