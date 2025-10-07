Austria-San Marino Qualificazioni Mondiali Europa 09-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’Austria la sfida casalinga contro San Marino, che va in scena all’Ernst Happel Stadion di Vienna, dovrebbe rappresentare solamente una formalità. Gli austriaci sono infatti stati fin qui impeccabili nel gruppo H con quattro vittorie su quattro e affrontano un avversario decisamente abbordabile. La selezione guidata dal ct Ralf Rangnick ha bisogno di un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

austria san marino qualificazioni mondiali europa 09 10 2025 ore 20 45 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Austria-San Marino (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-10-2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: austria - marino

Austria-San Marino (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Austria-San Marino, sesta giornata Gruppo H qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

Austria-San Marino (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

austria san marino qualificazioniQualificazioni Mondiali 2026: Austria-San Marino, le probabili formazioni - San Marino, sesta giornata del Gruppo H delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Lo riporta sportal.it

austria san marino qualificazioniNazionale di San Marino a Vienna si prepara alla sfida con l’Austria - Mister Cevoli: “Squadre e stadi come questi devono darci ulteriori stimoli” SAN MARINO - Riporta libertas.sm

Cerca Video su questo argomento: Austria San Marino Qualificazioni