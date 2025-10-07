Ausilio Inter il retroscena di Moretto | avevano contattato lui prima che andasse in questo club!
Inter News 24 Ausilio Inter, Moretto rivela un clamoroso retroscena sul nome che avrebbe potuto sostituire il dirigente. La scelta di Oaktree era lui!. In attesa di capire quale sarà la risposta di Piero Ausilio, ds dell’ Inter, all’ offerta dell’ Al-Hilal, emerge un interessante retroscena riguardante un importante dirigente che sarebbe stato nel mirino dei nerazzurri per rimediare al suo eventuale addio. A rivelarlo è Matteo Moretto in un video sul canale di Fabrizio Romano. Secondo Moretto, l’ Inter aveva puntato gli occhi su Mateu Alemany, dirigente di grande esperienza internazionale, c he ha lavorato al Valencia e al Barcellona. 🔗 Leggi su Internews24.com
