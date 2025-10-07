Aumentano i malumori in Confindustria in vista della manovra pre elettorale

Ilfoglio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta il nord-est si è rivelato un buon termometro degli umori della base industriale e dello stato dei rapporti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

aumentano i malumori in confindustria in vista della manovra pre elettorale

© Ilfoglio.it - Aumentano i malumori in Confindustria in vista della manovra “pre elettorale”

In questa notizia si parla di: aumentano - malumori

aumentano malumori confindustria vistaAumentano i malumori in Confindustria in vista della manovra “pre elettorale” -  Ovvero una trattativa condotta al riparo dei media che aveva visto da parte del governo tagliare Ace e Fondo Auto per dare in cambio un’Ire ... Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Aumentano Malumori Confindustria Vista