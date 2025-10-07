Audizioni Una Voce da Pub VII a Bari al via il concorso canoro del Joy’s Pub | come partecipare
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla settima edizione del concorso vocale “Una Voce da Pub”, organizzato dallo storico Joy’s Pub di Bari. Il concorso nasce con l’obiettivo di scoprire, valorizzare e promuovere nuovi talenti musicali, offrendo ai cantanti emergenti un’occasione concreta. 🔗 Leggi su Baritoday.it
'Una voce da pub' VII edizione - Audizioni 3, 4 e 5 novembre 2025
Audizioni "Una Voce da Pub VII" a Bari, al via il concorso canoro del Joy’s Pub: come partecipare - Le audizioni si svolgeranno nei giorni 3, 4 e 5 novembre 2025, dalle ore 16:00 alle 22:00, presso il Joy’s Pub – Corso Sonnino 118/d, Bari. Da baritoday.it
