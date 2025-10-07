Attività produttive | vertice in assessorato con Confindustria e Sicindustria sui prossimi bandi regionali

Si è svolto ieri, presso la Sala Libero Grassi degli uffici della Regione Siciliana in via degli Emiri, un incontro informale tra l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo e i rappresentanti di Confindustria e Sicindustria.L’incontro, cui hanno preso parte numerosi imprenditori e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Edy Tamajo: "È stato un incontro proficuo e concreto che ci ha permesso di raccogliere idee, proposte e osservazioni direttamente dal mondo produttivo siciliano"

