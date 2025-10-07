Atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex moglie arrestato 53enne

Comunicato Stampa L’uomo, già detenuto per gravi reati contro la persona, è tornato in carcere dopo nuove minacce e appostamenti ai danni della ex coniuge Nella giornata di ieri, a Bonito, i Carabinieri del locale Comando Stazione – coordinati dalla . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex moglie, arrestato 53enne

