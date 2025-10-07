Attenzione alla circonferenza del vostro collo | più è grande più aumenta il rischio di infarto e diabete | l’allarme degli esperti nel nuovo studio
Non è solo una questione estetica: un collo più largo del normale può diventare un indicatore silenzioso di problemi di salute. Diversi studi recenti hanno infatti messo in evidenza che una circonferenza del collo superiore a 43 centimetri negli uomini e 41 nelle donne si associa a un rischio aumentato di malattie cardiovascolari, ipertensione, sindrome metabolica, diabete di tipo 2 e apnee ostruttive del sonno. Tradizionalmente gli indicatori più usati per stimare il rischio metabolico e cardiovascolare sono l’indice di massa corporea (BMI) e la circonferenza addominale. Negli ultimi tempi però i ricercatori hanno acceso i riflettori su un nuovo parametro: le dimensioni del collo, considerate un indice semplice e affidabile dell’accumulo di grasso viscerale nella parte superiore del corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Circonferenza del collo e rischi per il cuore - Scopri l'importanza della circonferenza del collo nella valutazione della salute. Scrive ok-salute.it
Dimensioni del collo: attenzione quando supera 43 centimetri (per gli uomini) e 41 (per le donne) - In senso figurato avere un collo taurino indica forza e robustezza, ma da un punto di vista medico potrebbe essere un problema. Secondo corriere.it