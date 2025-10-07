Attenzione alla circonferenza del vostro collo | più è grande più aumenta il rischio di infarto e diabete | l’allarme degli esperti nel nuovo studio

Non è solo una questione estetica: un collo più largo del normale può diventare un indicatore silenzioso di problemi di salute. Diversi studi recenti hanno infatti messo in evidenza che una circonferenza del collo superiore a 43 centimetri negli uomini e 41 nelle donne si associa a un rischio aumentato di malattie cardiovascolari, ipertensione, sindrome metabolica, diabete di tipo 2 e apnee ostruttive del sonno. Tradizionalmente gli indicatori più usati per stimare il rischio metabolico e cardiovascolare sono l’indice di massa corporea (BMI) e la circonferenza addominale. Negli ultimi tempi però i ricercatori hanno acceso i riflettori su un nuovo parametro: le dimensioni del collo, considerate un indice semplice e affidabile dell’accumulo di grasso viscerale nella parte superiore del corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

