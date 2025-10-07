Attentati esplosivi dalla Regione 500mila euro e un progetto di legalità nei quartieri delle case popolari
La Regione Lazio conferma i 500mila euro da destinare all’Ater di Latina per gli interventi necessari in quei quartieri delle case popolari danneggiati negli attentati esplosivi di settembre. Quattro bombe fatte deflagrare in appena dieci giorni tra i palazzi Arlecchino, in via Guido Rossa, e gli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: attentati - esplosivi
Attentati esplosivi a Latina: la guerra fra bande e le prime ipotesi investigative
Attentati esplosivi, la sindaca scrive a Ministero e Regione: "Abbiamo bisogno di supporto"
Attentati esplosivi, Rocca a Latina: "Risposta forte dallo Stato". In città 300 telecamere in più
I controlli della polizia in due delle zone interessate dagli attentati esplosivi delle ultime settimane - facebook.com Vai su Facebook
Russia pianificava attentati in Europa con barattoli esplosivi ? https://l.euronews.com/Phmn #EuropeNews - X Vai su X
Latina, esplosioni nelle case Ater: dalla Regione 500mila euro per le riparazioni urgenti - Fondi straordinari per via Guido Rossa e viale Nervi: la Regione Lazio risponde all'appello dell'Ater di Latina per mettere in sicurezza gli edifici e tutelare le famiglie in difficoltà. Scrive latinaoggi.eu