Attacco Juventus rivoluzione totale da dopo la sosta | sarà lui il centravanti titolare dei bianconeri! Tudor ha fatto questa scelta

Attacco Juventus, la Gazzetta svela il piano: basta turnover, il canadese promosso numero 9. Per il serbo si riapre la porta dell’addio a gennaio. La sosta per le nazionali come momento di riflessione, per tracciare un bilancio e prendere decisioni definitive. In casa  Juventus, le gerarchie dell’attacco sono state definite. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport,  Igor Tudor  ha fatto la sua sceltadopo la sosta, basta turnover, sarà Jonathan David il centravanti titolare. Una decisione che ha ripercussioni immediate anche sul futuro di  Dusan Vlahovic. Attacco Juve: le nuove gerarchie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

