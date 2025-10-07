Attacco Juventus rivoluzione totale da dopo la sosta | sarà lui il centravanti titolare dei bianconeri! Tudor ha fatto questa scelta

Attacco Juventus, la Gazzetta svela il piano: basta turnover, il canadese promosso numero 9. Per il serbo si riapre la porta dell’addio a gennaio. La sosta per le nazionali come momento di riflessione, per tracciare un bilancio e prendere decisioni definitive. In casa Juventus, le gerarchie dell’attacco sono state definite. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor ha fatto la sua scelta: dopo la sosta, basta turnover, sarà Jonathan David il centravanti titolare. Una decisione che ha ripercussioni immediate anche sul futuro di Dusan Vlahovic. Attacco Juve: le nuove gerarchie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Attacco Juventus, rivoluzione totale da dopo la sosta: sarà lui il centravanti titolare dei bianconeri! Tudor ha fatto questa scelta

