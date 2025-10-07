Attacco a Tudor guai Juve | cambia il futuro di Vlahovic

Niente da fare per la Juve, la pareggite sembra ormai conclamata e, come non bastasse, Tudor ha un grana non da poco da risolvere: Dusan Vlahovic. La Juventus non sa più vincere. Il pareggio a reti bianche contro il Milan ha confermato un trend che comincia a diventare preoccupante: sono cinque le partite consecutive terminate con il segno X tra campionato e Champions League, una serie che ha finito per intaccare la fiducia di un gruppo che, fino a poche settimane fa, sembrava in grado di lottare per lo scudetto. La squadra di Igor Tudor ultimamente non gioca, non lotta e non costruisce, pertanto non segna. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Attacco a Tudor, guai Juve: cambia il futuro di Vlahovic

In questa notizia si parla di: tudor - guai

Juve, guai continui per Tudor: non solo Douglas Luiz, addio anche ad un big

Tudor nei guai per Conceiçao: nasce un’idea “mondiale” per risolvere il problema

Guai a chi osa anche solo criticare Igor Tudor. Il marcio sta tutto alla Continassa, e soprattutto nella proprietà. Ferrari e Juve sono il manifesto del vuoto assoluto rappresentato da John Elkann. - X Vai su X

Juve nei guai: Tudor senza Bremer e Thuram per la sfida al Villarreal - facebook.com Vai su Facebook

Pagina 1 | Juve, sos attacco: l'analisi dal modulo alle scelte di Tudor su Vlahovic, David e Openda - Le tre punte bianconere hanno deluso anche contro il Milan: il serbo non segna da quattro partite e i nuovi arrivi fanno ancora fatica ... Scrive tuttosport.com

Juventus, perché il rebus dell’attacco potrebbe costare la panchina a Tudor - Nonostante una rosa ricca di talento e alternative, il tecnico croato si trova davanti a un vero e proprio ... Come scrive msn.com