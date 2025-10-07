ATP Shanghai 2025 Novak Djokovic piega Jaume Munar e sfiderà ai quarti Zizou Bergs

Il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 4, approda ai quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai, in Cina: il balcanico piega in tre set lo spagnolo Jaume Munar, sconfitto con il punteggio di 6-3 5-7 6-2 in due ore e quaranta minuti di gioco, ed al prossimo turno affronterà il belga Zizou Bergs. Nella prima frazione ad essere decisivo è il break messo a segno dal serbo nel quarto game: Munar finisce sotto 0-40, riesce a portare Djokovic ai vantaggi, ma a spuntarla, alla quarta occasione, è il balcanico. Il numero 4 del seeding, dal 15-15 del quinto game, vince dieci punti consecutivi al servizio, procurandosi tre set point consecutivi sul 5-3 40-0, ed alla terza occasione chiude i conti sul 6-3 dopo 42?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Shanghai 2025, Novak Djokovic piega Jaume Munar e sfiderà ai quarti Zizou Bergs

In questa notizia si parla di: shanghai - novak

Novak Djokovic: “Vorrei sfidare Sinner qui a Shanghai. Al meglio dei tre set ho più chance di vincere”

Novak Djokovic vomita in campo a Shanghai: “Giocare in queste condizioni è brutale”

Novak Djokovic Rolex Shanghai Masters #Shanghai2025 #shanghai #GOAT #cina - facebook.com Vai su Facebook

Novak Djokovic rimonta un grandissimo Yannick Hanfmann chiudendo 6-3 al terzo set. Il serbo accede così agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai diventando il quinto giocatore più anziano di sempre a raggiungere questo risultato! Ora sfiderà - X Vai su X

Atp Shanghai, i risultati di oggi: Djokovic e Rune ai quarti - Lotta quasi tre ore, con una caviglia in disordine e nonostante i tanti problemi legati al caldo e all'umidità: Novak Djokovic è un leone a Shanghai, dove batte Munar dopo quasi tre ore di partita e ... Riporta sport.sky.it

Caldo e umidità a Shanghai: Djokovic stramazza al suolo dopo il 2° set. VIDEO - Già condizionato da un problema alla caviglia, l'ex n°1 del mondo stramazza al suolo dopo uno scambio lunghissim ... sport.sky.it scrive